Более 850 млрд рублей направила Россия на борьбу с COVID-19 за год

В 2021 году Россия потратила на борьбу с COVID-19 более 850 млрд рублей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — сказал глава Минфина в интервью РБК.

По его словам, в первую очередь средства выделяли на оказание медицинской помощи людям. В текущем году из-за распространения штамма «Омикрон» проблема оказания медицинской помощи вновь становится острым вопросом в стране. На примере опыта других стран, столкнувшихся с «Омикроном», и прохождения пандемий других штаммов, Министерство финансов уже имеет представление о масштабах проблемы распространения этого вируса, добавил Силуанов.

«Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизуем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — сказал министр.

Силуанов отметил, что в 2022 году продолжаются специальные выплаты медикам, работающим в «красной зоне».

Днем ранее министр финансов сообщил, что правительство страны в связи с ростом распространения «Омикрона» вскоре представит план поддержки системы здравоохранения и заболевших COVID-19 граждан.

Также 13 января в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COIVD-19 — 21,2 тыс. случаев. Причина — в штамме «Омикрон». По прогнозам экспертов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболеваемость будет расти в полтора–два раза ежесуточно и может достичь полумиллиона случаев в день.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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