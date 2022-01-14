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В ДНР объяснили выгоду Запада от разжигания конфликта в Донбассе

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Запад заинтересован в конфликте в Донбассе, так как ему нужен очаг напряженности на границе с Россией. Такое мнение высказала в пятницу, 14 января, депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ирина Попова.

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«Такое внимание европейских политиков к внутренней повестке Украины является симптоматичным. Обучение военных, а есть информация и о заграничных поставках оружия на Украину… подчеркивают то, что Европе (как, впрочем, и Америке) нужна Украина в огне. Нужен немеркнущий полыхающий очаг напряженности на границе с Россией», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями, передает НСН. Также он подчеркнул, что участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.

10 января издание The Hill сообщило о том, что представители Республиканской партии США в палате представителей конгресса внесли законопроект под названием «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act), который предполагает предоставление Киеву дополнительной военной помощи.

При этом аналогичный законопроект уже был внесен на рассмотрение сената США в декабре 2021 года. Согласно инициативе, Вашингтон предоставит Киеву «жизненно важные средства», в том числе ракеты «земля – воздух», системы противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракеты, противотанковые мины и иные вооружения.

Помимо этого конгрессмены предложили «поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии». Также предполагается выделение в 2022 году $450 млн в качестве военной помощи.

10 января группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. За день до этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о том, что власти страны продолжат поставлять Киеву оборонительное вооружение.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

27 декабря в Донецке сообщили более чем о 5 тыс. погибших на территории ДНР за время конфликта. Отмечалось, что еще 8 тыс. человек пострадали, передает RT.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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