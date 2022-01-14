Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заболел COVID-19. Об этом 14 января сообщает портал Asian MMA.

По его данным, спортсмена поместили на карантин в гостиничном номере в Сингапуре.

В страну боец прибыл, чтобы поддержать своего подопечного Сайгида Изагахмаева в турнире по смешанным единоборствам ONE Championship.

В июле 2020 года умер отец Нурмагомедова. Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Похороны состоялись в его родном дагестанском селе Кироваул.