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Силуанов рассказал о прохождении пика инфляции в России

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Пик инфляции в России пройден, при этом бюджетная политика уже приведена в соответствии с «нормальными уровнями». Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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«Инфляция — это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года <...> Причины в конечном счете — это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры», — сообщил Силуанов в эфире РБК.

Он отметил, пик инфляции в России пройден. Сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику, добавил глава Минфина.

«Денежные власти (Центробанк. — Ред.) сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», — добавил Силуанов.

Кроме того, министр рассказал, что федеральный бюджет РФ в 2021 году исполнен с профицитом 0,4% ВВП.

30 декабря Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета России по итогам 2021 года составят около 4 трлн рублей. По его словам, в течение 2021 года власти выделяли деньги на поддержку разных социальных групп граждан, а также направили средства на инвестиции.

7 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Бюджет сформирован на основе прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

Также документ предусматривает финансирование адресной поддержки семей с детьми. Так, закон регламентирует повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6%.

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