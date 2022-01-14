Названы районы Подмосковья с наиболее подорожавшими новостройками

Среди районов Подмосковья с наиболее подорожавшими новостройками лидируют: Пироговское водохранилище, Малиновка-Нахабино, Щелково, Дроздово и Крекшино-Санино. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Realiste в пятницу, 14 января.

По данным компании, за год квадратный метр на первичном рынке жилья в районе Пироговского водохранилища подорожал на 60,74% — с 87 тыс. рублей в декабре 2020 года до 140 тыс. рублей в декабре 2021-го.

В районе Малиновка-Нахабино рост составил 56% — со 104,6 тыс. до 163 тыс. рублей, в Щелково на 50% — с 80,7 тыс. до 121,3 тыс. рублей, в Дроздово на 48,2% — со 110,3 тыс. до 163,5 тыс. рублей, в Крекшино-Санино почти на 44% — со 146 тыс. до 210 тыс. рублей.

«Резкий разворот тенденции к снижению цен на рынке в 2022-м может случиться только в результате серьезных макроэкономических событий, новых витков локдауна и так далее», — рассказал основатель IT-компании Realiste, которая занимается оценкой и покупкой квартир онлайн, Алексей Гальцев.

Он допустил, что на рынке останутся только более-менее обеспеченные покупатели, привыкшие к комфорту. Они будут выбирать для сделок те компании, которые предлагают наиболее комфортные условия для покупки. К примеру, среди их услуг будет не только ипотека, но ипотека в сочетании с вариантами квартир или с возможностью обменять свое жилье на новое и получить ремонт, считает Гальцев.

Как сообщил 11 января портал «Мир квартир», за 2021 год новостройки в крупных городах России подорожали в среднем на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Сильнее всего подорожал 1 кв. м в Сочи, до 296,6 тыс. рублей. На втором месте — Краснодар, где рост цен составил за год 83,4%, на третьем — Мурманск — +60,3%. При этом в Москве «квадрат» подорожал на 26,5%, до 310 890 рублей, а в Московской области — на 39,6%, до 155 466 рублей.