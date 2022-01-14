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Политолог оценил возможность наращивания сил НАТО у границ России

Политолог Абзалов оценил возможность наращивания сил НАТО у российских границ
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Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов в пятницу, 14 января, в беседе с «Известиями» оценил возможность наращивания сил НАТО у российских границ.

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«США и НАТО должны дать официальный письменный ответ на следующей неделе. Очевидно, что на этом фоне происходит эскалация конфликта. Вашингтон заявляет о возможности увеличения военных группировок на наших границах и объявлении новых санкций против России. На его условиях договориться не удалось и теперь он усиливает войсковые группировки для оказания давления», — сказал он.

По словам эксперта, все стороны понимают, что даже небольшая провокация может привести к очень серьезным последствиям. Напряженность и риски в регионе растут, и США не собираются их понижать, добавил Абзалов.

«Сейчас, конечно, надо сесть за стол переговоров и начать договариваться. Но ряд игроков не хотят разрядки. Например, в США она не нужна республиканцам, в ЕС — ряду стран», — заключил он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине.

Также министр указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает Лавров, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

14 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

11 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. По его словам, деэскалация ситуации вокруг Украины предполагала бы возвращение российских военных в казармы. Лавров назвал подобные требования абсолютно неприемлемыми.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.

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