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Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном»
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Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном»

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Москва усиливает работу амбулаторной службы города в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщила в пятницу, 14 января, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «Омикрон». Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник — в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ», — отметила Ракова.

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Кроме того, по ее словам, власти расширяют спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках. При этом, помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам на месте будут проводить дополнительные обследования, в частности, взятие анализа крови.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве с 20 декабря обнаружили более 700 образцов со штаммом «Омикрон». Мэр города Сергей Собянин добавил, что в столице в ближайшие дни ожидается серьезный прирост новых случаев коронавируса. Он обратил внимание на то, что штамм «Омикрон» начинает доминировать среди заболевших COVID-19.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн накануне выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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