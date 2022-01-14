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Законопроект о новых санкциях в США сравнили с высказываниями Жириновского

Директор РСМД Кортунов: законопроект о новых санкциях еще далек от утверждения
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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов заявил, что законопроект о санкциях против России, представленный в конгрессе США, еще далек от утверждения, потому опасаться его не следует, так же как и принимать высказывания политика Владимира Жириновского за официальную позицию РФ.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 14 января, Кортунов призвал делать поправку на то, что законопроект о санкциях в отношении России пока находится на уровне конгресса.

«Если мы будем воспринимать каждое высказывание Владимира Жириновского как позицию Кремля, то можем далеко зайти», — заявил Кортунов.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Украине. В частности, авторы документа предлагают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, рассматривается введение санкций лично против президента России Владимира Путина, а также высших должностных лиц страны.

10 января группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину.

В последнее время в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции Путин отметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине.

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