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ВОЗ рекомендовала еще два препарата для лечения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для лечения COVID-19 два новых препарата — барицитиниб и сотровимаб. Об этом 14 января следует из сообщения, опубликованного на сайте ВОЗ.

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Применять барицитиниб рекомендуется для лечения пациентов с тяжелой и критической формой COVID-19. Препарат используется для лечения ревматоидного артрита.

Применять сотровимаб рекомендуют для лечения легкой и средней степени коронавируса у тех пациентов, которым в дальнейшем может потребоваться госпитализация. Применять лекарство советуют пожилым, а также людям с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Также отмечено, что этот препарат сохраняет свою эффективность даже в случаях инфицирования «Омикрон»-штаммом.

«Группа экспертов, разрабатывающая рекомендации, также рассмотрела два других препарата для лечения тяжелой и критической формы COVID-19: руксолитиниб и тофацитиниб. Учитывая их неопределенные эффекты, ВОЗ сделала условную рекомендацию против их использования», — добавили в ВОЗ.

Ранее, 10 января, сообщалось, что ученые Хельсинкского университета создали молекулу, которая способна защищать от заражения коронавирусом. Речь идет о введении молекулы в организм интраназальным способом.

Автор работы Анна Мякеля отметила, что исследования вакцины проводились на мышах. Те из них, кто получали вещество, не заболевали COVID-19, остальные же заражались. Принцип действия молекулы основан на блокировке белка на поверхности вирусной частицы.

До этого, 17 ноября, стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства доказана в ходе лабораторных испытаний.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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