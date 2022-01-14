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Тимошенко предупредила украинцев о рекордных темпах инфляции

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Украину ожидает стремительный рост цен на большинство категорий товаров. Об этом в пятницу, 14 января, заявила лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, ссылаясь на данные государственной статистики.

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В прошлом году стоимость промышленной продукции увеличилась на 62,2%, такой скачок цен стал рекордным за 25 лет, рассказала народный депутат.

«Но главная опасность в другом. Фактически это реальный показатель инфляции. Инфляции, которая уже через несколько месяцев приведет к подорожанию всего. Рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара, кошельке каждого гражданина, бюджете каждой семьи. Что в это время делает правительство? Еще раз доказывает свою полную растерянность и непонимание процессов», — написала экс-премьер на своей странице в Facebook.

Тимошенко сообщила, что намерена предложить Верховной раде рассмотреть законопроекты, которые позволят поддержать производителей, остановить рост цен и тарифов для промышленности и граждан.

Ранее, 13 января, глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко сообщил, что украинские хлебопекарни находятся на грани остановки производства из-за невыполнения постановления кабинета министров о поставках газа по льготным ценам.

По словам Васильченко, это постановление не выполняется, из-за чего, в частности, хлебная отрасль оказалась на грани закрытия «со дня на день», а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины.

О сложной ситуации в отрасли сообщается и в письме Всеукраинской ассоциации пекарей президенту страны Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В ассоциации просят принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на голубое топливо.

В декабре представители украинской молочной и хлебной индустрии предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен (более $2 за 1 куб. м с января).

В декабре газета «Экономическая правда» сообщила, что украинские хлебопекари потерпят убытки из-за высокой стоимости газа для бизнеса, которая выросла за год почти в 10 раз. Хлебопекари просили Зеленского и кабмин обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.

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