Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что у парламента нет полномочий лишать его должности главы государства, кроме как через импичмент. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила представитель рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она напомнила, что Верховная рада отстранила Януковича от должности президента, приняв соответствующий закон.

«Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде Украины (КСУ), однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду», — написала она в своем Telegram-канале.

По данным Совгири, суд уже открыл дело и назначил его к рассмотрению в упрощенном порядке. При этом судебное заседание не проводилось и стороны в суд не вызывались.

«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», — добавила она.

Закон о лишении Януковича звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года. Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста. Организаторы обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. 20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Ответственность за произошедшее власти Украины возложили на возглавлявшего тогда страну Януковича. В ночь на 22 февраля протестанты захватили правительственный квартал. Янукович вынужденно покинул Киев.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив к 13 годам тюрьмы.