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Экономист перечислила способы увеличить пенсию

Экономист Григорьева рассказала, как увеличить размер пенсии
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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что при определенных условиях россияне имеют право на ряд доплат к пенсии, льготы и перерасчет выплат.

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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 14 января, эксперт разъяснила, что пенсионеры «могут перевестись с одной пенсии на другую самостоятельно или при помощи специалистов, рассчитав, выгодно им это или нет».

«Необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) с заявлением и документами о праве на новую пенсию», — рассказала она.

Григорьева рассказала, что в РФ появилась возможность провести техническое оформление пенсии и пенсионных выплат. ПФР каждый год проверяет и обновляет данные о гражданах, имеющих право на пенсионное обеспечение. Проводится автоматический перерасчет выплат, положенных гражданам в беззаявительном порядке. Об изменениях пенсионеров уведомляют на портале госуслуг.

Экономист рассказала, что самую распространенную трудовую пенсию получить могут не только люди, закончившие свою трудовую деятельность, но также люди с инвалидностью или потерявшие кормильца по причине смерти. В этом случае следует обратиться в ПФР не позднее 12 месяцев с момента события.

Перерасчет трудовой пенсии в сторону увеличения возможен при условии, если не был учтен какой-либо период стажа. Для этого также необходимо обратиться в ПФР и приложить к заявлению подтверждающие документы.

Григорьева отметила, что если гражданин имел пенсионные накопления, в 2022 году их могут получить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, например, из программы государственного софинансирования пенсии. Специалист напомнила, что отдельные доплаты получают пенсионеры, достигшие 80 лет.

Она напомнила о наличии системы господдержки для одиноких людей пенсионного возраста, состоящей не только из соцобслуживания, но и материальной части. Так, эти люди могут, в частности, получить субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо быть зарегистрированным в помещении, не иметь задолженности об оплате коммунальных услуг, а «доля расходов должна превышать размер региональных стандартов стоимости максимально допустимых расходов заявителя на оплату».

Экономист указала на то, что каждый регион может устанавливать свои денежные выплаты в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для пенсионеров.

«Пенсионеры также имеют налоговые льготы на объекты недвижимости: квартиры, часть квартиры, дом, земельный участок, гараж. Но опять же в пределах норм площади, установленных законодательством», — разъяснила специалист.

12 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Это затронет 30,8 млн человек.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

После индексации пенсии выше инфляции в 2023 году размер пенсии составит 20 047 рублей, а в 2024-м — 21 150 рублей.

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