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Политолог оценил угрозу США при размещении сил России в Латинской Америке

Профессор МГИМО Сударев об угрозе Салливана: новый Карибский кризис никому не нужен
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Новый карибский кризис не нужен ни Соединенным Штатам, ни Латинской Америке. Об этом в пятницу, 14 января, заявил «Известиям» главный научный сотрудник центра политических исследований ИЛА РАН, профессор МГИМО МИД России Владимир Сударев, комментируя угрозу советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Накануне советник американского лидера подчеркнул, что Вашингтон решительно отреагирует, в случае если Москва будет размещать свои войска в Латинской Америке. При этом он подчеркнул, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января, однако выразил надежду на дипломатические договоренности между РФ и США, которые повысят стабильность в Европе.

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«Карибский кризис никому не нужен. Ни американцам, ни латиноамериканцами. <…> Стоит напомнить, что в 2011 году началось военно-техническое сотрудничество РФ и Венесуэлы. Это соглашение с точки зрения международного права было абсолютно безукоризненно. Однако [экс-президент США] Дональд Трамп уже кричал о том, что ни одного российского военного там не должно быть. Хотя то, что в Венесуэле появилась достаточно сложная российская военная техника, в конце концов предотвратило американскую агрессию в республике», — отметил Сударев.

По словам эксперта, в противном случае там было бы нечто подобное Карибскому кризису.

Как подчеркнул в разговоре с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, Россия может дать не менее жесткий ответ США в случае угрозы ее безопасности. По его словам, Карибский кризис по сей день «отдается эхом в коридорах Белого дома» и Штаты уже давно привыкли формировать образ России как внешнего противника в попытке отвлечь общественность от собственных проблем.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также он указал на то, что вопрос нерасширения альянса — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

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