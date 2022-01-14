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Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области

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Полуголая жительница Дзержинска Нижегородской области станцевала на пилоне на фоне храма, полиция изучает опубликованное в интернете видео. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

Видео было размещено в нескольких местных группах в социальных сетях. В комментариях ряд пользователей отметили, что девушка танцует на фоне храма, и назвали это оскорблением чувств верующих. Известно, что героиня ролика работает в сфере фитнеса.

В октябре управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, снявшейся обнаженной на фоне Исаакиевского собора.

Фото и видео девушка опубликовала в Сети еще летом 2021 года, на кадрах она позирует в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Запись вызвала бурную реакцию пользователей интернета, ею также заинтересовались правоохранители. 30 октября блогершу Ирину Волкову задержали.

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