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В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил

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В Польше попала в открытый доступ ресурсная база польских военных — от винтов и ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает портал Onet.

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По данным издания, вероятно, что утечка данных — почти 1,8 млн документов материального обеспечения войск — произошла из Управления логистического планирования в инспекции поддержки вооруженных сил в Быдгоще. Информация, попавшая в открытый доступ, является ценной для иностранных разведок, говорится в материале. По словам одного из источников портала — специалиста по кибербезопасности, — данные уже загружали пользователи из десятка стран. Из документов можно наглядно узнать о состоянии владения всей польской армией, а также нехватке оборудования, отмечается в сообщении.

«В настоящее время службы проверяют, как эти данные попали в интернет. Наш информатор утверждает, что, скорее всего, один из ИТ-специалистов Инспекции обеспечения вооруженных сил в Быдгоще — учреждения, отвечающего за закупку для армии и хранение оборудования и запасных частей, — создал фирменную программу, в которую копировал данные из засекреченных военных систем», — говорится в сообщении.

Информацию об утечке данных прокомментировали 14 января в министерстве национальной обороны страны.

«Публикация данных не представляет угрозы для государственной безопасности или функционирования польских вооруженных сил. Раскрываемый индекс содержит только общедоступную информацию», — сообщает ведомство Польши в Twitter.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также сообщил 14 января в Twitter, что никакой секретной информации не просочилось и страна находится в безопасности.

«Рекомендую политикам тотальной оппозиции протрезветь и выпить стакан холодной воды», — написал Блащак.

Накануне в Дании арестовали бывшего главу военной разведки страны Ларса Финдсена по делу об утечке строго засекреченной информации. Об этом стало известно 10 января. Финдсена арестовали еще 9 декабря 2021 года, а от должности он был отстранен летом 2020-го.

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