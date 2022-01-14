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Общество
Собянин спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
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Собянин спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

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В Москве в ближайшие дни ожидается серьезный прирост новых случаев коронавируса. Так, в субботу этот показатель может достигнуть 7 тыс. Об этом заявил в пятницу, 14 января, мэр города Сергей Собянин.

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Он обратил внимание на то, что штамм «Омикрон» начинает доминировать среди заболевших COVID-19.

«Это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тыс. человек, заболевших ковидом», — сказал градоначальник в ходе визита в диагностический центр лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения.

Также в пятницу в столичной мэрии сообщили, что с 20 декабря в Москве обнаружено более 729 образцов со штаммом «Омикрон», его доля составила более 40%.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Он отметил, что по сравнению со штаммом «Дельта» у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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