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В Сети появились фотографии погибшей в Казахстане россиянки

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В Сети появились фотографии россиянки, которая погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана. О смерти 25-летней М. Ким в пятницу, 14 января, сообщило посольство России в республике.

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Мать троих детей погибла 6 января в городе Тараз. Протестующие напали на россиянку, когда она выходила с работы.

Сейчас российское генконсульство находится на связи с родными Ким и прорабатывает вопрос об оказании им материальной помощи.

В дипмиссии выразили надежду, что преступники будут найдены и «наказаны по всей строгости закона».

Также в правоохранительные органы Казахстана направлен запрос о тщательном расследовании преступления. В посольстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщил, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Как отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов.12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили суммарно из Казахстана в Россию 2241 человека — российских и иностранных граждан, которые из-за закрытия международного аэропорта не могли покинуть страну.

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