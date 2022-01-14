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Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Киевом во всех сферах

Президент Азербайджана Алиев: Баку готов к сотрудничеству с Киевом во всех сферах
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Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах. Об этом в пятницу, 14 января, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по результатам встречи в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах», — заверил Алиев, перечислив перспективы сотрудничества в экономике, энергетике и продовольственной безопасности.

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Кроме того, по словам Зеленского, стороны подписали декларацию, в которой выразили готовность совместно противодействовать гибридным угрозам, а также обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами.

Ранее, 13 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что Азербайджан отменил ограничения, которые действовали с марта 2020 года, и открыл воздушные границы для украинцев.

В октябре 2021-го в центре Баку открыли Украинский центр. Посольство Украины в Азербайджане в своем заявлении в Facebook уточнило, что на базе центра будет вводиться система аудиогидов для украинских туристов, посещающих Азербайджан. Кроме того, в центре будут курсы по изучению украинского языка.

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