В 2021 году россияне больше всего жаловались на боли в спине и голове

В числе проблем со здоровьем, на которые больше всего жаловались россияне в 2021 году, — боли в спине, шее и голове. Об этом свидетельствуют данные исследования компании VitoBox. Результаты имеются в распоряжении «Известий».

Эксперты провели исследование о проблемах со здоровьем, которые волнуют покупателей витаминов.

Самыми часто называемыми проблемными зонами стали: спина (51,98%), голова (36,67%), шея (32,68%).

По словам сооснователя VitoBox Александра Вученовича, тренд на здоровый образ жизни и превентивную медицину среди россиян продолжает расти. Он отметил, что люди все чаще задумываются не только о том, как лечить, но и о том, как не допустить проблем со здоровьем в будущем.

Употребляют БАД 25,08% респондентов, занимаются спортом — 47,47%, тренируются 1-2 раза в неделю — 31,26%, три раза в неделю — 10,72%; 4-5 раз в неделю — 4,05%; занимаются спортом более 5 раз в неделю — 1,44%. Следят за уровнем сахара — 44,40%, подчеркнули аналитики.

Среди опрошенных алкоголь употребляют раз в неделю 21,86%, 20,36% — употребляют раз в месяц; 5,71% — употребляет 2-3 раза в неделю; 2,07% — употребляют почти каждый день.

Испытывают проблемы со сном — 69,37%, не удовлетворены состоянием кожи — 88,83%.

Ранее 24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых.

Аплетаева посоветовала придерживаться сбалансированного питания и отказаться от трансжиров, потому что они вредят здоровью и красоте.