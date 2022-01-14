Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Мир
Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана
Политика
Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США
Общество
Силуанов анонсировал новые меры поддержки из-за «Омикрона»
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года
Общество
Более 700 образцов с «Омикроном» выявили в Москве с 20 декабря

В 2021 году россияне больше всего жаловались на боли в спине и голове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В числе проблем со здоровьем, на которые больше всего жаловались россияне в 2021 году, — боли в спине, шее и голове. Об этом свидетельствуют данные исследования компании VitoBox. Результаты имеются в распоряжении «Известий».

Восполнение солнца: чем грозит дефицит витамина D
И почему передозировка добавками с полезным веществом ничем не лучше

Эксперты провели исследование о проблемах со здоровьем, которые волнуют покупателей витаминов.

Самыми часто называемыми проблемными зонами стали: спина (51,98%), голова (36,67%), шея (32,68%).

По словам сооснователя VitoBox Александра Вученовича, тренд на здоровый образ жизни и превентивную медицину среди россиян продолжает расти. Он отметил, что люди все чаще задумываются не только о том, как лечить, но и о том, как не допустить проблем со здоровьем в будущем.

Употребляют БАД 25,08% респондентов, занимаются спортом — 47,47%, тренируются 1-2 раза в неделю — 31,26%, три раза в неделю — 10,72%; 4-5 раз в неделю — 4,05%; занимаются спортом более 5 раз в неделю — 1,44%. Следят за уровнем сахара — 44,40%, подчеркнули аналитики.

Среди опрошенных алкоголь употребляют раз в неделю 21,86%, 20,36% — употребляют раз в месяц; 5,71% — употребляет 2-3 раза в неделю; 2,07% — употребляют почти каждый день.

Испытывают проблемы со сном — 69,37%, не удовлетворены состоянием кожи — 88,83%.

Ранее 24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых.

Аплетаева посоветовала придерживаться сбалансированного питания и отказаться от трансжиров, потому что они вредят здоровью и красоте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022