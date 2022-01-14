Актриса Бронзова поделилась воспоминаниями о скончавшейся Вознесенской

Вдова актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская была хорошим человеком «со своими тараканами». Об этом рассказала в пятницу, 14 января, актриса Татьяна Бронзова.

О кончине Вознесенской стало известно ранее в этот день. Предположительно, причиной смерти послужили последствия перенесенного COVID-19.

«Мы с ней были близко знакомы когда-то, но это было давно. Как я ушла из театра в нулевых, так мы и не общались. Недолго она прожила после Андрея (Мягков умер в феврале 2021 года — Ред.) <...> Ну, хороший она была человек, так скажем. Со своими тараканами», — отметила Бронзова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она также уточнила, что актеры — люди сложные и дружить с ними не всегда легко.

Соболезнования в связи со смертью Вознесенской выразили народные артистки РСФСР Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр. Она исполнила множество ролей в театре и кино. Одной из них является роль директора рынка в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», где она снялась с Мягковым.