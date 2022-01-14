Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в список террористов и экстремистов

Иван Жданов и Леонид Волков, являющиеся сторонниками блогера Алексея Навального, были внесены в реестр физлиц и организаций, причастных к терроризму или экстремистской деятельности. Соответствующая информация следует из данных реестра Росфинмониторинга в пятницу, 14 января.

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск <...> Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва», — указано в сообщении ведомства.

Ранее, в сентябре 2021-го, было возбуждено уголовное дело, согласно материалам которого Жданов, Волков и Навальный подозреваются в создании и руководстве ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена).

6 августа Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных на территории России, по решению суда данные организации были признаны экстремистскими.

Леонид Волков являлся фигурантом и другого громкого уголовного дела: он был заочно арестован 10 февраля по делу о призывах подростков к участию в несанкционированных акциях.