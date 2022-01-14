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Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии

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Президент РФ Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 14 января.

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«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 22 декабря, первый замглавы комитета Константин Затулин рассказал «Известиям», что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Грызлова на должность посла России в Белоруссии.

Грызлов занимает пост председателя высшего совета партии «Единая Россия». Также он является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

До Грызлова пост посла России в Белоруссии занимал Евгений Лукьянов. Он занял пост в марте 2021 года, после освобождения от должности Дмитрий Мезенцева.

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