Прямой эфир
Экономика
Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Самолеты ВКС РФ доставили белорусских военных из сил ОДКБ в Минскую область
Мир
Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Киевом во всех сферах
Экономика
Силуанов рассказал о прохождении пика инфляции в России
Мир
В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Мир
Янукович подал иск против Верховной рады
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном»

Финансист оценил положительный прогноз Минфина по инфляции на 2022 год

Финансист Брагин оценил положительный прогноз Минфина по инфляции на 2022 год
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году точно будут положительные результаты в борьбе с инфляцией: усилия прикладывают и Центробанк, и Минфин. Такое мнение высказал «Известиям» Владимир Брагин, CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», в пятницу, 14 января.

Четкий сигнал: ЦБ может поднять ключевую ставку выше 9%
Такие ожидания рынка экономисты видят в росте доходностей ОФЗ

Ранее в этот же день глава Минфина Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что ведомство к концу этого года надеется выйти на положительные результаты в борьбе с инфляцией.

«Те проблемы — а проблемы в первую очередь инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал министр.

Брагин допустил, что I квартал текущего года еще отметится сокращением инфляционного давления, но уже к середине II квартала вполне можно рассчитывать на консолидацию инфляции, а затем на ее ослабление.

«В оптимистичном сценарии на этот год слабый потребительский спрос, крепкий рубль и ограниченный рост издержек обеспечат инфляцию около 5%. В пессимистичном — ослабление рубля, разогрев потребительского спроса и бум кредитования создадут условия для инфляции в 7,5%», — спрогнозировал Брагин.

13 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что всплеск инфляции в России связан с внешними факторами. По его словам, стране не стоит защищаться от глобальных процессов, так как политика Центробанка держит рост цен под контролем и делает всё для того, чтобы вернуться к инфляции в 4%.

28 декабря 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по прогнозам ЦБ, к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022