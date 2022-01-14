Финансист оценил положительный прогноз Минфина по инфляции на 2022 год

В 2022 году точно будут положительные результаты в борьбе с инфляцией: усилия прикладывают и Центробанк, и Минфин. Такое мнение высказал «Известиям» Владимир Брагин, CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», в пятницу, 14 января.

Ранее в этот же день глава Минфина Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что ведомство к концу этого года надеется выйти на положительные результаты в борьбе с инфляцией.

«Те проблемы — а проблемы в первую очередь инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал министр.

Брагин допустил, что I квартал текущего года еще отметится сокращением инфляционного давления, но уже к середине II квартала вполне можно рассчитывать на консолидацию инфляции, а затем на ее ослабление.

«В оптимистичном сценарии на этот год слабый потребительский спрос, крепкий рубль и ограниченный рост издержек обеспечат инфляцию около 5%. В пессимистичном — ослабление рубля, разогрев потребительского спроса и бум кредитования создадут условия для инфляции в 7,5%», — спрогнозировал Брагин.

13 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что всплеск инфляции в России связан с внешними факторами. По его словам, стране не стоит защищаться от глобальных процессов, так как политика Центробанка держит рост цен под контролем и делает всё для того, чтобы вернуться к инфляции в 4%.

28 декабря 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по прогнозам ЦБ, к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%.