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Ритуальное агентство в Омске предложило засыпать прах усопших в петарды

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Ритуальное агентство в Омске «Наследие» предложило клиентам засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо. Об этом рассказала в пятницу, 14 декабря, арт-директор агентства Алена Шпак.

«Мы не сами это придумали — такая услуга существует в разных странах мира. Я точно знаю, что такое есть на Украине, США, в Москве. В Сибири мы первые предложили такую услугу», — уточнила Шпак в беседе с изданием «НГС.Новости».

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По ее словам, агентство в настоящий момент анализирует отклики на данное предложение. Шпак также заверила, что граждане часто спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии.

В настоящий момент, как отметила арт-директор «Наследия», всё будет зависеть от желаний заказчика. Однако стоимость подобной услуги Шпак не назвала, добавив, что готовых пакетов услуг по такому развеиванию пока еще нет.

Ранее, в конце декабря 2021 года, ритуальное агентство предложило жителям Омска написать новогодние поздравления для умерших родственников. По данным компании, пожелания усопшим можно отправить на электронный ящик вымышленного персонажа Dead Morose. Как объяснялось в сообщении агентства, опубликованном в соцсетях, Dead Morose психологически поможет облегчить потерю близких людей.

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