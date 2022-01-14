Сход лавин прогнозируют в пригородах Южно-Сахалинска в выходные

Лавинную опасность прогнозируют в пригородах Южно-Сахалинска 15 и 16 января. Об этом сообщает администрация города.

Сход снежных масс может привести к чрезвычайным ситуациям, увеличению числа ДТП, а также затруднению движения транспорта. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Предупреждение о сходе лавин касается горной местности вблизи Южно-Сахалинска, а также сел, входящих в городской округ.

Жителей города просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ранее в этот день сообщалось о повреждении части трассы Южно-Сахалинск–Оха из-за морских волн. Рабочие уже приступили к восстановлению проезжей части в районе села Взморье. На территории Южно-Сахалинска действует режим чрезвычайной ситуации в связи с циклоном.