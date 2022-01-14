Старые автобусы заменят электробусами во Владивостоке

Власти Владивостока намерены закупать новый общественный транспорт с длительной гарантией. На смену автобусам старше 10 лет придут электробусы, сообщил глава города Константин Шестаков.

По словам мэра, в 2022 году из оборота уйдет транспорт 2011 года выпуска, в 2023 году — 2012 года выпуска. Всего потребуется обновить 68 единиц транспорта. Шестаков отметил, что город, скорее всего, «пойдет по пути электробусов». Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Выбор электротранспорта глава города объяснил экологичностью, а также возможностью получения федерального финансирования. Новый транспорт будут закупать как минимум с трехлетней гарантией.

Также Шестаков рассказал, что в 2022 году власти займутся улучшением работы общественного транспорта. В частности, над выделенными полосами разместят видеокамеры.