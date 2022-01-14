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Силуанов оценил законопроект США о санкциях против РФ

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Глава Минфина России Антон Силуанов в пятницу, 14 января, выразил надежду, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом.

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«Любые ограничения неприятны, они неприятны и для нашей страны, и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Надеюсь, что все-таки разум восторжествует и этот законопроект так и останется законопроектом», — заявил Силуанов журналистам на Гайдаровском форуме.

По его словам, задача РФ заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли бы на экономику России, финансы и на благосостояние людей.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к введению новых санкций со стороны Вашингтона. По словам министра, все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, «растаяли полностью».

Также в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения» подчеркнул он. Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».

Российский сенатор Алексей Пушков накануне отметил, что введение США санкций в отношении властей РФ может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

В западных СМИ ранее появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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