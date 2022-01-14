Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах

Российское правительство приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении проект закона о QR-кодах. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе беседы с журналистами.

В текущей ситуации перед российскими властями будут стоять новые вызовы, а законопроект о QR-кодах готовился как ответ на всплеск заболеваемости COVID-19, вызванный распространением «Дельта»-штаммом коронавируса, пояснила вице-премьер.

Решение о переносе рассмотрения проекта закона кабмин принял совместно с партией «Единая Россия» (ЕР) «в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации», подчеркнула Голикова.

Как отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, решение, которое было принято по данному вопросу, является единственно правильным. Анализ текущего развития пандемии коронавируса показывает, что данный шаг является правильным, сказал он.

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