Набиуллина рассказала о главном вызове для российской экономики

Обеспечение темпов роста является главным вызовом для экономики РФ и мира в том числе. Об этом заявила в пятницу, 14 января, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

«Думаю, что вызов перед глобальной экономикой, при всех разнообразиях для разных стран, он единый: как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам глобального роста, они ниже, чем были, например, у нас в 2000-х годах, 2010-х годах», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что Россия нуждается в отдельном внимании по вопросам состояния рынка труда, так как там ощущается дефицит рабочей силы разных классификаций.

«У нас есть и остро ощущаемый вопрос многими предприятиями, многими секторами — недостаток высококвалифицированной рабочей силы. А это производительность труда, это перемещение труда из неэффективных секторов в эффективные, и даже смещение фокуса политики с того, чтобы поддерживать на плаву просто предприятия, у которых большая занятость, на создание новых производств. И, конечно, здесь не справиться без частных инвестиций», — отметила глава банка.

По словам Набиуллиной, Россия уже практически завершила период восстановительного роста — «страна уже вышла на доковидные тренды».

28 декабря прошлого года Набиуллина заявила, что, по прогнозам, к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%.

13 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что всплеск инфляции в стране связан с внешними факторами. Эксперт подчеркнул, что России не стоит защищаться от глобальных процессов, так как политика Центрального банка держит инфляцию под контролем и делает все, для того чтобы вернуться к инфляции в 4%.