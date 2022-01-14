Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Мир
Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана
Политика
Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США
Общество
Силуанов анонсировал новые меры поддержки из-за «Омикрона»
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года
Общество
Более 700 образцов с «Омикроном» выявили в Москве с 20 декабря

Набиуллина рассказала о главном вызове для российской экономики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обеспечение темпов роста является главным вызовом для экономики РФ и мира в том числе. Об этом заявила в пятницу, 14 января, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.

Четкий сигнал: ЦБ может поднять ключевую ставку выше 9%
Такие ожидания рынка экономисты видят в росте доходностей ОФЗ

«Думаю, что вызов перед глобальной экономикой, при всех разнообразиях для разных стран, он единый: как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам глобального роста, они ниже, чем были, например, у нас в 2000-х годах, 2010-х годах», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что Россия нуждается в отдельном внимании по вопросам состояния рынка труда, так как там ощущается дефицит рабочей силы разных классификаций.

«У нас есть и остро ощущаемый вопрос многими предприятиями, многими секторами — недостаток высококвалифицированной рабочей силы. А это производительность труда, это перемещение труда из неэффективных секторов в эффективные, и даже смещение фокуса политики с того, чтобы поддерживать на плаву просто предприятия, у которых большая занятость, на создание новых производств. И, конечно, здесь не справиться без частных инвестиций», — отметила глава банка.

По словам Набиуллиной, Россия уже практически завершила период восстановительного роста — «страна уже вышла на доковидные тренды».

28 декабря прошлого года Набиуллина заявила, что, по прогнозам, к концу 2022 года инфляция в стране снизится до 4–4,5%.

13 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что всплеск инфляции в стране связан с внешними факторами. Эксперт подчеркнул, что России не стоит защищаться от глобальных процессов, так как политика Центрального банка держит инфляцию под контролем и делает все, для того чтобы вернуться к инфляции в 4%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022