Ученые связали распространение «Омикрона» с ростом популяционного иммунитета

Китайские биологи выяснили, что «Дельта»-штамм SARS-CoV-2 уступает в скорости распространения «Омикрон»-штамму только в том случае, если в популяции существует большое число особей, стойких к действию «Дельта»-штамма. Соответствующие результаты исследования опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые провели опыты на сирийских хомячках. В результате стало известно, что «Дельта»-штамм оказался более жизнеспособен, чем «Омикрон», но только в тех случаях, когда у большинства животных отсутствовал иммунитет к этой вариации SARS-CoV-2.

«Заражение хомяков штаммом «Дельта» привело к потере веса на 4–10% к четвертому дню и на 10–17% к шестому дню, как и ожидалось. Тогда как заражение хомяков двумя различными запасами «Омикрона» не привело к какой-либо потере веса даже при высоких дозах», — уточнили специалисты.

При этом, согласно выводам биологов, при наличии популяционного иммунитета вариант «Омикрон» на 10–20% превосходил «Дельта»-штамм по степени скорости распространения.

Ранее в этот день глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован «Омикроном», но благодаря защите вакцины не болел.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Он отметил, что по сравнению со штаммом «Дельта» у «Омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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