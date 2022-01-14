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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах

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С 14 по 15 января в горах Сочи пройдет сильный снегопад, на курорте объявили штормовое предупреждение. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.

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«По данным Краснодарского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в ночь с 14 на 15 января и до конца дня 15 января 2022 г. в предгорной и горной зоне МО г. Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Местными жителями рекомендовали быть осторожнее на улицах и обращать внимание на возможные обрывы воздушных линий электропередач. Об обрыве линии электропередач, а также о перебоях в энерго- и водоснабжении рекомендуется сообщать в экстренные службы.

«Обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января, ожидается большое количество снега.

По словам метеоролога, позднее в этот день, примерно после 15:00–16:00, Московский регион будет в зоне холодного атмосферного фронта, что охарактеризуется легким морозом.

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