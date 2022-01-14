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Часть федеральной трассы размыло море на Сахалине

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Морские волны размыли часть федеральной трассы на острове Сахалин. Из-за разрушения возникла угроза нарушения транспортного сообщения между южной и северной частями острова.

Сахалинская область с 12 января находится во власти циклона. В районе села Взморье обрушилась часть дороги Южно-Сахалинск– Оха. Рабочие уже приступили к восстановлению проезжей части, пишет ИА SakhalinMedia.

Специалисты укрепят земляное полотно и восстановят асфальтовое покрытие. По уточненным данным, длина разрыва составляет около 50 м.

Режим ЧС был введен в Южно-Сахалинске из-за циклона 13 января. На острове была перекрыта большая часть трасс, без электричества остались около 25 тыс. жителей Сахалина. Из-за метели на дорогах отмечалась плохая видимость. Школы перешли на дистанционный режим работы. В ночь на 14 января метель усилилась, местами выпало до 50 см снега.

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