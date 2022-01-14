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Эксперт объяснил популярность набравшего более 10 млрд просмотров YouTube-ролика

Эксперт Уваров объяснил популярность набравшего более 10 млрд просмотров YouTube-ролика
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Детская направленность и запоминаемость ролика Baby Shark («Акуленок ту-ру-ру-ру») стали причинами того, что он набрал более 10 млрд просмотров на YouTube. Такое мнение выразил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

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Эксперт отметил, что ролик был создан в Южной Корее, там же были сняты ставшие впоследствии популярными клипы на песню Gangnam Style исполнителя Psy и хиты группы BTS, а также сериал «Игра в кальмара».

«Очевидно, что эта азиатская страна сегодня задает тренды в массовой культуре — во многом благодаря огромной и активной интернет-аудитории. Но в случае с Baby Shark эффект усилен тем фактом, что ролик англоязычный и ориентирован на детей, а по сути совершенно интернациональный. Повторить элементарные и забавные движения из него может любой ребенок, а значит, его еще и воспринимают как инструкцию для детских праздников», — отметил Уваров.

Клип был размещен на YouTube пять лет назад. К настоящему моменту ролик собрал 32 млн лайков, комментарии под видео отключены.

В октябре 2021 года солистка южнокорейской группы Blackpink Лиса побила рекорд по количеству просмотров клипа на YouTube за день. За 24 часа после публикации видеоролик под названием Lalisa посмотрели 73,6 млн раз. Предыдущий рекорд для сольного артиста принадлежал американской поп-звезде Тейлор Свифт: ее клип Me! собрал в течение суток 65,2 млн зрителей.

Уваров тогда отмечал, что успех Лисы базируется в первую очередь на огромной фанатской базе Blackpink. По его словам, Южная Корея сегодня — лучший плацдарм для масскультовых проектов.

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