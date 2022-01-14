Программа РЕН ТВ «Наука и техника» расскажет о достижениях технического прогресса

Зрители телеканала РЕН ТВ узнают о самых фантастических достижениях современного прогресса в новой программе «Наука и техника». Ее премьера состоится в полдень 22 января, а ведущим станет популярный технический блогер Михаил Борзенков.

Он расскажет аудитории в том числе о том, что такое твердотельный лазер, дыхательная жидкость, как работает двигатель на воде и почему огромные небоскребы в сейсмоопасных районах не разрушаются. Кроме того, он проведет небывалые научные эксперименты, которые будут понятны даже ребенку.

«Он об этом рассказывает весело, с большой долей юмора и очень просто. То есть это всё понятно. Даже мне, блондинке, было понятно. В этом особенность и сложность нашей программы. Попробуйте весело рассказать о… магнитах на полупроводниках. Знаете, что это такое?» — отметила шеф-редактор программы «Наука и техника» Юлия Засько.

Передача будет выходить на РЕН ТВ каждую субботу.