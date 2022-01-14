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Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана

Минобороны: белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана
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Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Белоруссию из Казахстана. Об этом сообщает в пятницу, 14 января, белорусское министерство обороны.

«Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи <…> Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершен», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram.

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В ведомстве отметили, что доставка миротворцев осуществляется самолетами ВКС России. Вместе с тем, по данным минобороны, военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии.

Поставленные задачи успешно выполнены, заключили в министерстве.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что потенциал миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности доказал свою дееспособность всему миру. По словам министра, скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе.

Президент России Владимир Путин 13 января отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, ближайшем партнере и союзнике России. В тот же день в Минобороны России сообщили, что первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию. Они выполняли задачи по охране социально значимых объектов в республике.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.

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