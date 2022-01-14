В WSJ заявили о несостоятельности Запада на фоне действий Путина
Текущая политика президента России Владимира Путина продемонстрировала несостоятельность западных властей. На это указал обозреватель Уолтер Мид в статье для The Wall Street Journal.
Он убежден, что российский лидер постепенно восстанавливает СССР, в то время как Запад «заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности». По словам журналиста, в настоящее время именно Путин решает, кому на постсоветском пространстве «править, а кому лить слезы».
«Убежденные в том, что в наш просвещенный постисторический век старые правила силовой политики применять нельзя, европейцы болтали о мягкой силе, в результате чего лишь оказались «не у дел» при проведении ключевых переговоров между США и Россией по Украине», — указал автор материала.
Как считает Мид, президент РФ имеет большое преимущество перед Западом, так как тот зависит от российского топлива.
«До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов за наш счет», — резюмировал он.
8 января бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными странами, обыграв их «с разгромным счетом». Он указал, что президент США Джо Байден по многим вопросам идет на уступки России. В частности, во время его правления США сняли санкции с газопровода «Северный поток – 2», а также отказались от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине.