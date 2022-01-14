Глава МИД Лавров заявил, что Россия ждет ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Терпению России в отношении действий Запада «пришел конец», Москва ждет от США и НАТО конкретный ответ по проектам соглашений о гарантиях безопасности. Об этом заявил в пятницу, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», — отметил Лавров.

Министр выразил надежду, что западные партнеры РФ поняли, что Москва ожидает быстро получить «письменную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.

Россия знает о планах «замотать» процесс переговоров, подчеркнул он. По словам Лаврова, Россия готовится к любому развитию событий, однако пока ждет от Запада ответа.

Дипломат предупредил, что, в связи с тем что стороны не договорились по гарантиям безопасности, накапливается конфликтный потенциал. Запад нацелен подорвать архитектуру международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, уточнил Лавров.

Как сообщил 14 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг альянс не пойдет на компромиссы с Москвой по вопросам дислокации войск блока и расширения НАТО на восток.

Однако, отметил Столтенберг, альянс считает, что важно поддерживать диалог с Россией. По этой причине в ходе переговоров на этой неделе НАТО предложило Москве продолжить консультации по таким вопросам, как прозрачность военных учений, а также контроль вооружений.

Россия, США и НАТО провели переговоры о гарантиях безопасности в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил 13 января, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. Рябков назвал позицию альянса по вопросу нерасширения непробиваемой.

12 января глава делегации США Уэнди Шерман после заседания Совета Россия–НАТО заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил 12 января, что альянс настроен на сдерживание России. У России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, уверен он. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.