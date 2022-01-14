Проект нового моста направили на экспертизу во Владивостоке
Проект нового мостового перехода во Владивостоке, который будет построен вместо Рудневского моста, направили на экспертизу. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков.
новый мост будет проложен параллельно с существующим. Экспертиза проекта займет два месяца. Глава города отметил, что стоимость работ и сроки строительства будут названы после проведения экспертизы. Об этом сообщает Vostokmedia.
В конце декабря на Рудневском мосту из-за аномальных холодов образовалась трещина. Специалисты осмотрели переправу и пришли к выводу, что трещина не представляет угрозы. По данным администрации, конструктивные элементы моста находятся в норме, опорные части находятся в штатном положении. Разрушения и деформации, влияющие на надежность сооружения, не выявлены. В мэрии отметили, что наблюдения за швом будут продолжены.