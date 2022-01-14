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Проект нового моста направили на экспертизу во Владивостоке

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Проект нового мостового перехода во Владивостоке, который будет построен вместо Рудневского моста, направили на экспертизу. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков.

новый мост будет проложен параллельно с существующим. Экспертиза проекта займет два месяца. Глава города отметил, что стоимость работ и сроки строительства будут названы после проведения экспертизы. Об этом сообщает Vostokmedia.

В конце декабря на Рудневском мосту из-за аномальных холодов образовалась трещина. Специалисты осмотрели переправу и пришли к выводу, что трещина не представляет угрозы. По данным администрации, конструктивные элементы моста находятся в норме, опорные части находятся в штатном положении. Разрушения и деформации, влияющие на надежность сооружения, не выявлены. В мэрии отметили, что наблюдения за швом будут продолжены.

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