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Путин провел встречу с главой Пермского края Махониным

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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе встречи глава региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в крае.

Также Махонин пригласил Путина на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году.

«В 2023 году краевая столица празднует трехсотлетие. Пользуясь случаем, я уже приглашал Вас, еще раз хочу пригласить приехать к нам… Вы давно у нас не были. У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли — от культуры до спорта», — подчеркнул он.

Губернатор указал на то, что Пермский край одним из первых регионов в стране достиг уровня безработицы допандемийного периода. Путин в свою очередь отметил, что в регионе увеличиваются инвестиции в основной капитал.

Кроме того, Махонин обратился к главе государства с предложением провести в Перми в 2023 году международный форум «Россия — спортивная держава».

«Я бы хотел тоже заручиться поддержкой, потому что скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. <...> Нам бы хотелось получить право проведения международного форума «Россия — спортивная держава», — заявил он.

Российский лидер поддержал данную инициативу.

25 декабря сообщалось, что по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина правительство выделит 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае. Клинику, рассчитанную на 230 коек, планируется построить к 2023 году. Кроме того, еще 200 млн рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра.

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