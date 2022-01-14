Тела двух мужчин нашли на месте пожара в частном доме в Якутии

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек в сгоревшем доме в Якутии. Устанавливается причина возгорания.

Пожар произошел в селе Томтор в Верхоянском районе. Огонь повредил частный дом на площади 56 кв. м. После ликвидации горения обнаружены фрагменты тел двух мужчин 1961 и 1972 годов рождения. Следственно-оперативная группа ведет проверочные мероприятия. Причина смерти мужчин, а также причины пожара будут установлены в ходе судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Кроме того, проверка по факту пожара проводится в Мирнинском районе. Тело мужчины 1978 года рождения было обнаружено в гараже в городе Удачном.

Следователи напоминают жителям Якутии о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования и обогревателей.