В ГД оценили попытки НАТО «заманить» Швецию, Финляндию и Украину

Россию не устраивает военное освоение НАТО Украины, в том числе с точки зрения перспективы размещения в стране ударных систем, и этого допущено не будет, заявил в пятницу, 14 января, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

По его словам, этот аспект, а также тот факт, что страны-члены НАТО на данный момент отказываются дать России гарантии, что Украина не войдет в блок, важнее самого вопроса принятия или непринятия страны в альянс.

«Вопрос ведь не в том, будет ли принята Украина в НАТО, не будет принята. В том, что натовские страны сейчас отказываются дать гарантии, что она не будет принята, как это предлагает Российская Федерация, и второе, что происходит освоение, военное освоение Украины со стороны НАТО с точки зрения размещения и вооруженных сил и в перспективе ударных систем, что Россию, безусловно, не устраивает и допущено не будет», — подчеркнул депутат в беседе с «Думой ТВ».

Говоря о перспективе членства в НАТО Швеции и Финляндии, парламентарий подчеркнул, что российская сторона всегда уважала нейтральный статус этих стран. Кроме того, они, по его словам, сами уважают этот свой статус. Никонов отметил, что действительно есть финские и шведские политики, которые ратуют за вступление в военный блок, однако и в Хельсинки, и в Стокгольме понимают, что такое развитие событий резко снизит безопасность.

«Поэтому пока бы я не рассматривал [членство в альянсе Финляндии и Швеции] как вопросы практические, связанные с ближайшими планами НАТО», — добавил он.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции указан на непрекращающиеся попытки искусственного расширения состава Североатлантического альянса, в том числе за счет стараний втянуть в блок Украину и скандинавские страны. Министр назвал однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении «неприемлемым и ущербным».

«То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно всё это продлить продолжаются», — указал он.

Кроме того, Лавров отметил, что даже если Украина не вступит в НАТО, появление на ее территории ударных вооружений, а также военных баз США в Азовском море станет еще одной красной линией для РФ.

Также существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине, подчеркнул Лавров. По его словам, США и их союзники намерены создать военные плацдармы вокруг России. Они стремятся обеспечить себе доминирование в Европе.

11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их вступления в НАТО, если эти страны выразят соответствующее желание. При этом днем ранее издание Mariestads Tidningen сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции отметила отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.

Ранее в январе состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после первого этапа переговоров выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также он указал на то, что вопрос нерасширения альянса — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.