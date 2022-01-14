В Совфеде оценили переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

У России и США разные повестки переговоров. Кроме того, западные СМИ дезинформируют общество, говоря о том, что стороны якобы вели переговоры по Украине. Такое мнение в пятницу, 14 января, выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Дело не только в том, что западные СМИ дезинформируют свои общества, хотя это верно. У нас с США и НАТО очень разные повестки переговоров: они не готовы вести разговор о гарантиях безопасности. Они намерены свести всё в основном к Украине, а также к контролю над военной активностью, причем включая сюда территорию самой России. Именно так всё это подается руководством и дипломатами стран НАТО западной прессе», — написал Пушков.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что РФ ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Россия готовится к любому развитию событий. Лавров подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.