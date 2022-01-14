Дерматолог дала советы по сохранению здоровья кожи лица в мороз

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как сохранить здоровье кожи лица в холодное время года.

По словам специалиста в беседе с NEWS.Ru, главное — не умываться перед выходом на улицу, поскольку гидролипидный слой кожного покрова хорошо защищает ткани от мороза.

Кроме того, по возвращении с мороза не следует тереть нос и щеки в попытке отогреть кожу. Она постепенно восстановит чувствительность сама, а резкие движения способны нанести микротравмы, пишет сайт kp.ru.

«Если кожа сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановиться», — цитирует врача телеканал «360».

В декабре дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева назвала причины аллергии на холод. По ее словам, она может быть связана с генетической предрасположенностью. Кроме того, аллергическая реакция на холод может быть обусловлена перенесенными заболеваниями, такими как сифилис, гепатит С, инфекционный мононуклеоз, системные васкулиты, злокачественные новообразования и патологии печени.