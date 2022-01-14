Суд арестовал начальника радиотехнических войск ВКС Андрея Кобана по делу о взятке

Начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан, находящийся под арестом по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей, был снят с должности.

В ходе заседания суда 14 января сам Кобан сообщил, что, замминистра обороны России Николай Панков уже подписал приказ о его увольнении.

Генерал-майор находится в следственном изоляторе (СИЗО) с ноября, однако информация об этом появилась только сейчас, когда следствие выступило с ходатайством о продлении срока ареста.

14 января суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания подозреваемого в СИЗО до 20 апреля.

По версии следствия, Кобан незаконно получил не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского НИИ радиотехники.

Ранее, 9 декабря, было возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько и ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина.

Комасько и Лопатин, по данным Следственного комитета России (СКР), могли быть причастны к совершению преступления коррупционной направленности. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).