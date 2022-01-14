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Автоцистерну с водой привезут к храму в Благовещенске в Крещение

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Автоцистерну с водой направят к храму святой Ксении Петербургской в Благовещенске в Крещение. Набрать освященную воду смогут все желающие.

На протяжении многих лет с поставкой воды епархии помогает ООО «АКС». По словам директора по водоснабжению и водоотведению Михаила Пищика, водитель автоцистерны сделает не менее трех рейсов. Машина вмещает 4 тыс. л воды, которая отвечает всем требованиям СанПиН. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Автоцистерна будет находиться у храма по улице Дьяченко 19 января с 11 до 20 часов. Во время Крещения в 2021 году благовещенцы набрали около 12 тыс. л святой воды.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в этом году впервые за 20 лет не откроют иордань на заливе Якоби. Причиной отмены массовых купаний стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

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