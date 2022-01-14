Музыкант Тухтамышев умер в возрасте 69 лет

Умер российский музыкант Талгат Тухтамышев, выступивший свидетелем певицы Аллы Пугачевой во время ее свадьбы с Филиппом Киркоровым. Об этом 14 января сообщил директор солиста группы «Рецитал» Али Левшин.

«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Левшин уточнил, что церемония прощания и похороны музыканта пройдут в субботу, 15 января.

Тухтамышеву было 69 лет. Причина смерти пока не известна.

Талгат Тухтамышев родился 3 ноября 1952 года в Бухаре. Он был гитаристом в музыкальных группах «Ритм» и «Рецитал». Артист состоял в дружеских отношениях с Аллой Пугачевой. В 1994 он стал свидетелем на свадьбе певицы. Также Тухтамышев вместе с Пугачевой снялся в фильме «Женщина, которая поет».