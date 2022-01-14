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Названы популярные у россиян направления для путешествий в новогодние праздники

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала о самых популярных направлениях туризма у россиян во время новогодних праздников.

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В беседе с «Газета.Ru» в пятницу, 14 января, она отметила, что среди железнодорожных и авианаправлений лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Так, на Москву пришлась доля в 29,7% от всех бронирований. По сравнению с предыдущим годом она сократилась на 13%. Санкт-Петербург выбрали 10,1% туристов, снижение спроса на поездки туда зафиксировали в размере 5%. В Сочи решили поехать 5,1% отдыхающих, этот город оказался востребован на 10% меньше, чем в 2021 году.

Помимо этого, в топ популярных направлений вошли Краснодар (3,5%) и Минеральные Воды (3,2%).

Среди зарубежных стран лидерами оказались Армения, Турция и Киргизия, пишет сайт kp.ru. В Армению поехали на отдых 19,8% россиян, в Турцию — 16,3%, а в Киргизию — 8,7%. Четвертое место досталось Азербайджану (7,4%), пятое — Узбекистану (7,2%).

В десятку популярных направлений вошли также Таджикистан, ОАЭ, Белоруссия, Молдавия и Грузия.

12 января в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) рассказали «Известиям», что во время новогодних каникул россияне, отдыхавшие внутри страны, чаще всего жаловались на низкий уровень сервиса и плохую инфраструктуру.

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