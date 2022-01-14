Усиленный режим работы ввели для дорожных служб в Подмосковье

Дорожные службы в Московской области перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятного погодного прогноза. В регионе отмечается перепад температуры.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отмечают, что 13 января в Подмосковье прошел снег, а 14 января температура повысилась до плюсовых значений. В регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Дорожные службы обеспечивают круглосуточный мониторинг ситуации. Рабочие ведут расчистку дорог и обработку противогололедными материалами. Задействовано свыше 2,8 тыс. единиц техники, в том числе больше 700 комбинированных дорожных машин.

К вечеру температура в Подмосковье опустится до –3 градусов. Ожидается налипание мокрого снега, снежные заносы и метель.

По данным синоптиков, с 17 января Московская область окажется в зоне холодного атмосферного фронта, выпадет большое количество снега.