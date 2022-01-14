Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Усиленный режим работы ввели для дорожных служб в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорожные службы в Московской области перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятного погодного прогноза. В регионе отмечается перепад температуры.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отмечают, что 13 января в Подмосковье прошел снег, а 14 января температура повысилась до плюсовых значений. В регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Дорожные службы обеспечивают круглосуточный мониторинг ситуации. Рабочие ведут расчистку дорог и обработку противогололедными материалами. Задействовано свыше 2,8 тыс. единиц техники, в том числе больше 700 комбинированных дорожных машин.

К вечеру температура в Подмосковье опустится до –3 градусов. Ожидается налипание мокрого снега, снежные заносы и метель.

По данным синоптиков, с 17 января Московская область окажется в зоне холодного атмосферного фронта, выпадет большое количество снега.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022