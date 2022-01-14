В ГИБДД напомнили об опасности чрезмерной тонировки автомобиля

Столичная Госавтоинспекция 14 января в своем официальном Telegram-канале напомнила автомобилистам, что чрезмерная тонировка стекол увеличивает риски ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.

«Как часто приходится слышать от водителей, совершивших наезд на пешехода, — «я не заметил...», и это при совершенно прозрачных стеклах. Помните, что правила, регулирующие участие в дорожном движении, написаны «кровью», — подчеркнули в ведомстве.

В России, согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветровых стекол и стекол передних дверей должно быть не менее 70%.

Сейчас штраф за превышение норм тонировки стекол автомобиля составляет 500 рублей. При этом инспектор вправе потребовать от водителя удалить тонировку со стекол машины на месте. Если автомобилист это сделать не может, полицейские выдадут нарушителю требование, обязывающее устранить тонировку.

Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Подобное правонарушение предусматривает штраф в размере 2–4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

17 марта в ГИБДД сообщили, что тонировка в автомобиле снижает видимость водителю. Так, если стекла машины не тонированы, водитель может увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 м. В свою очередь, тонированные автостекла снижают это расстояние до 35–70 м.