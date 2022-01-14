Тело умершего сторожа пролежало 10 дней каникул на складе в Москве

Сторож одного из складов в Москве умер во время смены в Новый год. Тело мужчины обнаружили только по прошествии 10 дней, когда закончились новогодние каникулы. Об этом 14 января сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчине было поручено охранять товар на складе одной из столичных оптовых фирм, работники которой ушли на праздничные выходные. Сторож, приехавший в Москву на заработки из Воркуты, заступил на смену вечером 30 декабря. На складе для 64-летнего Сергея К. была оборудована комната для отдыха, где он ночевал.

Руководство компании не звонило охраннику, считая, что в этом нет необходимости. Только 10 января управляющий складом приехал на работу и обнаружил на полу тело сторожа. Он незамедлительно вызвал на место правоохранителей.

«В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К. со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе, пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий», — рассказал источник.

В полиции уточнили, что на телефон умершего не поступали звонки, заявлений о пропаже мужчины также не было. На теле работника не были найдены следы насильственной смерти. По предварительным данным, смерть мужчины связана с проблемами со здоровьем.

В декабре в здании МХАТ имени Горького в Москве было найдено тело 60-летнего мужчины. По некоторым данным, умерший оказался работником театра по пожарной безопасности. О причинах смерти не сообщалось.