Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Тело умершего сторожа пролежало 10 дней каникул на складе в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторож одного из складов в Москве умер во время смены в Новый год. Тело мужчины обнаружили только по прошествии 10 дней, когда закончились новогодние каникулы. Об этом 14 января сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отравить душу: почему на Урале не удалось предотвратить смерть людей от алкоголя
По данным источников, владельца павильона, торговавшего нелегальным спиртным, многократно штрафовали

Мужчине было поручено охранять товар на складе одной из столичных оптовых фирм, работники которой ушли на праздничные выходные. Сторож, приехавший в Москву на заработки из Воркуты, заступил на смену вечером 30 декабря. На складе для 64-летнего Сергея К. была оборудована комната для отдыха, где он ночевал.

Руководство компании не звонило охраннику, считая, что в этом нет необходимости. Только 10 января управляющий складом приехал на работу и обнаружил на полу тело сторожа. Он незамедлительно вызвал на место правоохранителей.

«В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К. со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе, пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий», — рассказал источник.

В полиции уточнили, что на телефон умершего не поступали звонки, заявлений о пропаже мужчины также не было. На теле работника не были найдены следы насильственной смерти. По предварительным данным, смерть мужчины связана с проблемами со здоровьем.

В декабре в здании МХАТ имени Горького в Москве было найдено тело 60-летнего мужчины. По некоторым данным, умерший оказался работником театра по пожарной безопасности. О причинах смерти не сообщалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022